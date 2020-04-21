2020-04-20T19:43:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орле и области на 21 апреля составило 175 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 21 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 21 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 21 апреля 2020 годаФото: Ольга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 21 апреля 2020 года.

Число зараженных коронавирусной инфекцией орловцев превысило полторы сотни. Только накануне добавилось 43 пациента, число заразившихся за все время распространения COVID-19 составило 175 человек.

Как и прежде, большая часть из тех, кто заболел - приехали из других регионов, в основном из Москвы. При этом многие из подхвативших коронавирус далеко не люди из так называемой группы риска: 40% заболевших это люди молодого возраста - 30 лет- 44 года.

16 орловцев излечились, их здоровью ничего не угрожает. Те же, кто находится на лечении в инфекционных отделениях, не подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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