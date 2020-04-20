Расправа на Пушкаревке: 19 декабря 1941 года в Орле оккупанты расстреляли комсомольца Виктора Мальцева

Орловцы рассказывают истории своих семей в рамках спецпроекта «Комсомольской правды в Орле» - «Военный дневник», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня и я поделюсь воспоминаниями, которые передаются в нашей семье из поколения в поколение.

…Накануне войны мой прадедушка Петр Ильич Мальцев вместе с женой Анной Ивановной и многочисленной детворой (13 детей, из них 10 девочек) переехали из поселка Рыковский Урицкого района в Орел. Большое семейство обосновалось на старинной 2-ой Пушкарной улице. Вскоре к ним присоединилась и старшая дочка Татьяна с мужем Николаем Анохиным, купившим дом по соседству.

Семья Мальцевых переехала в Орел накануне войны. Свою улицу мы по-домашнему называли Пушкаревкой. Фото из семейного архива Натальи Меркуловой (1964 год)

Дети потихоньку осваивались на новом месте, взрослые обустраивали быт, но не успели они войти в привычную размеренную жизнь, как грянула война. В Орел ворвались немцы.

В первые же месяцы наступления дом в Рыковском попал под бомбежку. Вражеская бомба «легла» ровно посередине избы, разметав ее на щепки. Тогда судьба уберегла семью от трагедии. Но еще никто не знал, что ждет ее дальше.

Вскоре оккупировавшие Орел немецкие войска начали расквартироваться по домам местных жителей. Делалось это очень быстро и просто – людей выгоняли в сараи, чуланы или подвалы, а лучшие места доставались офицерам. Нагрянули они и на Пушкаревку, как по-домашнему называли в семье полюбившуюся старую улицу.

В одном из этих домов на 2-ой Пушкарной в Орле 19 декабря 1941 года произошла трагедия. Фото из семейного архива Натальи Меркуловой (1964 год)

Многочисленную семью переселили в одну маленькую комнату-чулан. Во дворе немцы организовали полевую кухню и готовили там то, что отобрали у местных.

Это было непростое испытание – жить в одном доме с врагом. Но родители уговаривали детей молчать и ни с кем не оговариваться. Строго настрого было запрещено говорить о том, что в семье есть члены партии и комсомольцы, ведь это практически смертный приговор. Мысль оказалась пророческой.

Мой дедушка Илья Мальцев с сестрой Марусей 8 апреля 1943 года. Фото из семейного архива Натальи Меркуловой

Старшему в семье сыну Виктору было тогда шестнадцать лет. Бравая выправка, за словом в карман не полезет. Окончил семь классов, учился в Орловском железнодорожном техникуме и был активным комсомольцем, секретарем комсомольской организации. Ему соседство с врагом особенно не нравилось.

19 декабря 1941 году в гости к семье, пока немцев не было дома, зашел Николай Анохин, муж старшей сестры, инженер на заводе им. Медведева (еще в первые месяцы они пытались эвакуироваться, но под Мценском их развернули и пришлось возвращаться в Орел). Николай и Виктор закрылись в зале и о чем-то очень громко и эмоционально спорили.

До сих пор никто не знает, что же стало причиной спора. Николай Иванович ни тогда, ни много лет спустя, уже в мирное время, так никому и не рассказал, что же они с Витей так нервно обсуждали.

Неожиданно домой из комендатуры вернулись немцы. Они были на взводе, злость буквально клокотала в них. Не успели родители предупредить Николая и Виктора, как фашисты ворвались в зал.

- Умри рус партизан, - закричал один из них, выхватил пистолет и выстрелил в Виктора, так и оставшегося сидеть на диване.

Пуля попала в голову навылет, врезавшись в стену. Спустя десятилетия, в том доме семьи Мальцевых, оставалась дыра, возможно где-то между деревянными перекладинами и до сих пор прячется та смертельная пуля…

19-летняя Раиса, схватила топор и побежала в комнату к немцам, чтобы зарубить их. Фото из семейного архива Натальи Меркуловой

Виктор был мертв. Обезумев от горя и злости одна из сестер, 19-летняя Раиса, схватила топор и побежала в комнату к немцам, чтобы зарубить их всех за брата. Но остановила мать. Анна Ивановна кинулась ей наперерез. Падая перед дочерью на колени, она рыдала и умоляла остановиться.

«Всех убьют! Стой доченька, стой!» - кричала мать.

Раиса остановилась и опустилась на пол. И так они сидели и плакали, по-бабски навзрыд.

Три дня никого не подпускали к телу Виктора. Он так и сидел на том злополучном диване на радость озверевшим немцам. Мой прадед Петр Ильич взял с собой единственного оставшегося в живых сына 12-летнего Илью (моего будущего дедушку), наряженного в женскую одежду и пошел в гестапо. Пришлось умолять, выпрашивать разрешение на похороны.

Семья Мальцевых была большой - 13 детей. На фото Илья Мальцев (1944 год). Фото из семейного архива Натальи Меркуловой

Через три дня после убийства Виктора разрешение было получено. Ночью, в 30 градусный мороз, его тело везли на санках на Крестительское кладбище. Здесь юный комсомолец и обрел свой последний приют.

Много пришлось пережить потом семье. И последний сын Илья едва не умер, заболев тифом. Но судьба уберегла. Он выжил и вскоре стал единственным помощником родителей в семье. Еще подростком пошел работать на водокачку, закончил железнодорожное училище, в котором когда-то учился погибший брат, и отправился служить на Черноморский флот. Но это уже другая история.

После смерти Виктора мой дедушка Илья остался единственным сыном в семье (1950 год). Фото из семейного архива Натальи Меркуловой

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