В Воронежской области на новые пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет предусмотрено более 1 млрд рублей

Депутаты Воронежской областной Думы единогласно поддержали закон «Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

Документ был принят в соответствии с выполнением указа Президента России Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Напомним, 25 марта глава государства обратился к гражданам в связи с ситуацией по распространению коронавируса и предложил новый пакет мер поддержки для различных категорий граждан. В том числе, Владимир Путин поручил начать выплату пособий на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше – уже с июня этого года. Нормативная правовая база для осуществления этих выплат на федеральном уровне была подготовлена в сжатые сроки. Соответствующие изменения в региональное законодательство также внесены оперативно.

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- Сегодня в регионе начала этих выплат ждут около 20 тысяч семей с детьми. Благодаря принятому закону в Воронежской области семьи с детьми, которым положены выплаты, получат их вовремя и в полном объеме, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет начнется в Воронежской области с 1 июня. Получателями выплаты станут те семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. На сегодняшний момент эта сумма составляет примерно 9 тысяч рублей. Если в такой семье несколько детей соответствующего возраста, то пособие будет назначено на каждого ребенка.

- Для получения новой меры соцподдержки достаточно будет только подать заявление с минимальным количеством сведений в электронном виде, весь остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будет получен путем межведомственного взаимодействия. Подать заявление можно будет через портал госуслуг. Выплата устанавливается сразу на год. Причем федеральная выплата на эту категорию не отменяет региональную, которая в обязательном порядке будет сохранена, – пояснил Владимир Нетёсов.

Как сообщила председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, начисление выплат будет осуществляться с 1 января 2020 года.

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- То есть, если в семье по состоянию на эту дату был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты. Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка с учетом ежеквартального изменения данного показателя. В последующем размер пособия будет индексироваться. Надо отметить, что критерии получения выплаты также будут меняться в связи с поручениями Президента России Владимира Путина, – рассказала Людмила Ипполитова.

Владимир Нетёсов отметил, что Воронежская область располагает всеми необходимыми денежными средствами в объеме более миллиарда рублей для реализации этого закона.

- В рамках корректировки главного финансового документа региона мы согласовали поступление субсидии из федерального бюджета в сумме 912,5 млн рублей на осуществление таких выплат. Еще 161 млн рублей в рамках софинансирования будет направлен в текущем году на пособия непосредственно из бюджета Воронежской области, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Одной из важнейших задач депутатского корпуса после принятия закона становится доведение до жителей региона информации о новых семейных выплатах. Этим парламентарии немедленно займутся в рамках своей деятельности в округах – разумеется, с учетом обстановки по коронавирусу, отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Владимир Нетёсов также напомнил, что в Воронежской области помимо федеральных, сегодня действует целый пакет региональных мер поддержки семей с детьми. Кроме того, он постоянно дополняется. Так, Воронежская областная Дума утвердила в конце прошлого года введение единовременной выплаты при рождении второго ребенка у женщин, не достигших возраста 28 лет. Кроме того, областной парламент проголосовал за увеличение со 116 тысяч до 150 тысяч рублей суммы регионального материнского капитала, который получают семьи, в которых появился третий ребенок и последующие дети. При этом депутаты утвердили более мягкие критерии нуждаемости, что позволило претендовать на региональный маткапитал большему числу многодетных семей в Воронежской области.