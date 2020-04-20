2020-04-19T20:42:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орле и области на 120 апреля составило 132 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 19 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 20 апреля 2020 года.

За последние дни динамика вырисовалась не утешительная. В субботу подтвердилось сразу 34 случая заражения (и число заболевших перевалило за сотню), накануне прибавилось еще 13 заболевших. Как и ранее, большинство случаев заражения завозные, однако заражаются орловцы и контактным путем, многие болеют целыми семьями. При этом, также у многих болезнь течет без осложнений на здоровье и люди переносят ее дома.

В регионе начали циркулировать автомобили с громкоговорителями, которые просят орловцев остаться дома. А всем, кто нарушил режим, придется объясняться с полицейскими.

Что касается распространения болезни, то всего в области уже 132 случая заболевания 10 выздоровевших, 1 умер. Под наблюдением 2110 человек, около полутора тысяч с наблюдения сняты, 69 в больницах на медицинском карантине.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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