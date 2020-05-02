2020-05-01T21:33:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орловской области составило 562 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орловской области на 2 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Число заболевших коронавирусом в Орловской области за весь период мониторинга составило 562 человека. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орловской области на 2 мая 2020 года.

Заразившиеся есть почти во всех районах области. Летальных случаев уже шесть: накануне скончался мужчина 1949 года рождения, у него был подтвержденный диагноз коронавирусная инфекция. Выздоровевших орловцев - 88. Все они вернулись к своей обычной жизни.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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