Число зараженных коронавирусом в Орловской области на 1 мая составило 525 человек. Мы собрали последние новости о числе зараженные коронавирусной инфекцией на 1 мая 2020 года.

Больше всего заразившихся, за весь период мониторинга, в Орле. На втором месте идет Мценс и Мценский район. Как рассказал глава департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе брифинга 30 апреля, в этом городе были выявлены крупные очаги заражения: в налоговой инспекции и строительной фирме.

За полтысячи количество подхвативших COVID-19 орловцев перевалило накануне, в последний день апреля. Увеличилось и число скончавшихся пациентов, теперь умерших орловцев с коронавирусом стало пятеро. Зато приближается к сотне и число переболевших инфекцией.

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