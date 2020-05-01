Число зараженных коронавирусом в Орловской области на 1 мая составило 525 человек
Число зараженных коронавирусом в Орловской области на 1 мая составило 525 человек. Мы собрали последние новости о числе зараженные коронавирусной инфекцией на 1 мая 2020 года.
Больше всего заразившихся, за весь период мониторинга, в Орле. На втором месте идет Мценс и Мценский район. Как рассказал глава департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе брифинга 30 апреля, в этом городе были выявлены крупные очаги заражения: в налоговой инспекции и строительной фирме.
За полтысячи количество подхвативших COVID-19 орловцев перевалило накануне, в последний день апреля. Увеличилось и число скончавшихся пациентов, теперь умерших орловцев с коронавирусом стало пятеро. Зато приближается к сотне и число переболевших инфекцией.
Информация обновляется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»