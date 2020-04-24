Коронавирус в Орловской области, последние новости на 24 апреля: цифровые пропуска пока что не внедрят

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 24 апреля 2020 года.

Цифровые пропуска пока что внедрять Правительство региона не планирует. В Минкомсвязи подана заявка на подключение к платформе, однако принимать такое решение власти намерены только в исключительном случае.

Всех жителей области с повышенной температурой и признаками ОРВИ обязаны отстранить от работы. При недомоганиях рекомендуют остаться дома и вызвать врача, а не идти трудиться. Вернувшиеся из поездок в другие регионы, как и прежде, обязаны самоизолироваться на 14 дней и сообщить о себе в больницу по месту жительства.

Дополнительный коечный фонд подготовят на базе учреждений соцзащиты. В настоящее время готовятся еще два обсерватора совокупностью на 90 мест.

Вводится ограничение на продажу автобусных и железнодорожных билетов на Москву. Приобрести их смогут только те, кто имеет спецпропуск на прибытие в столицу.

Между тем железнодорожный вокзал Орла продезинфицировали. Санитарную обработку провели сотрудники регионального МЧС.

Пускай в новом формате, но жизнь в регионе продолжается. Так, в департаменте образования подвели итоги двух недель дистанционки для школьников. На сегодняшний день 115 школ при организации дистанционного обучения используют платформу «Виртуальная школа».

В Орловской области уже 1148 человек получают пособие по безработице в размере МРОТ - 12130 рублей. Это максимальная выплата для тех, остался без работы после 1 марта 2020 года.

Орловские предприниматели могут подать заявление о прекращении деятельности без электронной подписи. Налоговая предоставляет такую возможность на время пандемии коронавируса.