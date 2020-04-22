Жителям Орловской области выдадут цифровые пропуска

Орловская область и два десятка других регионов России подала заявку в Минкомсвязи на подключение к платформе, осуществляющей выдачу цифровых пропусков. По планам, в первую очередь к системе подключат 7 регионов ЦФО: это Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Информацию об этом озвучили в Министерстве связи, цифрового развития и массовых коммуникаций РФ. Федеральная платформа по выдаче пропусков позволит работодателям, которые продолжают осуществлять деятельность в условиях ограничений, подать списки работников на портале госуслуг. Далее списки эти будут проверены, одобрены и для каждого работника сформируют QR-код (сотрудники организаций получат их в личном кабинете на портале госуслуг и по электронной почте).

Как гласит информация на официальном сайте Минкомсязи РФ, те граждане, кто имеет учетную запись на портале госуслуг, смогут воспользоваться специальным приложением. Там можно указать причину, по которой нужно выйти из дома, пункт назначения, транспорт, на котором собираетесь передвигаться. Далее будет выдан цифровой пропуск с определенным сроком действия. Чтобы его проверить, будет использовано спецприложение, с собой обязательно нужно иметь документ, подтверждающий личность.

Отметим, что в Московской области выдано уже более 900 тысяч цифровых пропусков. А с будущей недели, по планам, схему начнут применять еще в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Мы следим за ситуацией.