2020-04-22T23:27:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителям Орловской области выдадут цифровые пропуска

Минкомсвязи: "В первую очередь к системе подключат 7 регионов ЦФО, в их числе Орловская область"
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
О внедрении цифровых пропусков в разных регионах России сообщили в МинкомсвязиО внедрении цифровых пропусков в разных регионах России сообщили в Минкомсвязи
Изменить размер текста:

Орловская область и два десятка других регионов России подала заявку в Минкомсвязи на подключение к платформе, осуществляющей выдачу цифровых пропусков. По планам, в первую очередь к системе подключат 7 регионов ЦФО: это Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Информацию об этом озвучили в Министерстве связи, цифрового развития и массовых коммуникаций РФ. Федеральная платформа по выдаче пропусков позволит работодателям, которые продолжают осуществлять деятельность в условиях ограничений, подать списки работников на портале госуслуг. Далее списки эти будут проверены, одобрены и для каждого работника сформируют QR-код (сотрудники организаций получат их в личном кабинете на портале госуслуг и по электронной почте).

Как гласит информация на официальном сайте Минкомсязи РФ, те граждане, кто имеет учетную запись на портале госуслуг, смогут воспользоваться специальным приложением. Там можно указать причину, по которой нужно выйти из дома, пункт назначения, транспорт, на котором собираетесь передвигаться. Далее будет выдан цифровой пропуск с определенным сроком действия. Чтобы его проверить, будет использовано спецприложение, с собой обязательно нужно иметь документ, подтверждающий личность.

Отметим, что в Московской области выдано уже более 900 тысяч цифровых пропусков. А с будущей недели, по планам, схему начнут применять еще в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ремонт дворов в Орле уже начался
В Орловской области запретят ездить в транспорте и ходить в магазины без масок
Орловские спасатели обезвредили 12 снарядов и две мины времен ВОВ
Андрей Клычков обещал посодействовать в разрешении конфликта на Центральном рынке
Безработному орловцу грозит суд за хранение "соли"
Безопасно и уютно: орловские энергетики построили домик для аистов
Орловские поисковики узнали имена летчиков штурмовика ИЛ-2, найденного в деревне Звягинцево
Орловцы смогут заглянуть в интернет-караоке «Песни Победы»
В Орле возле памятника летчикам установят мемориальные плиты
В Орле закрыли для посещения кладбища
В Сбербанке стартовал прием заявок на ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых с господдержкой
Часть домов на Октябрьской улице осталась без холодной воды
Коронавирус в Орле: для предприятий разработали рекомендации по безопасности
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 22 апреля
Публичный призыв к терроризму и экстремизму обернется для орловца судебным процессом
Спасское-Лутовино запустило новый онлайн-проект о жизни Тургенева
На 22 апреля в Орловской области подтвердилось еще 40 случаев коронавируса
Орловчанка зарезала сожителя и сама вызвала полицию
На орловской дороге "Опель" улетел в кювет
В Орле замечен рост цен на сезонные овощи, спички и туалетную бумагу
В Орле запустили онлайн-счетчик количества пошитых защитных масок
В Орловской области создадут электронную базу воинских захоронений