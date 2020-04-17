Победная пуля и бомба над озером: как орловская семья трижды избежала гибели во время Великой Отечественной

Орловцы рассказывают истории своих семей в рамках спецпроекта «Комсомольской правды в Орле» - «Военный дневник», приуроченного к 75-летию Победы. Сегодня воспоминаниями поделился орловский видеограф Игорь Иванов.

Мои родители были еще детьми, когда началась война: отцу, Василию Ивановичу, было 10 лет, а маме, Татьяне Прокофьевне, - 13 лет. Правда, детство закончилось очень быстро.

Семья отца тогда жила в городе Бологое (Тверская область). Деда с первых же дней забрали в армию. Он был машинистом на бронепоезде и воевал на Кавказе.

Бологое был важным железнодорожным узлом и лакомым кусочком для немцев. Взять они его так и не смогли и поэтому постоянно бомбили, пытаясь уничтожить мосты через озеро. Водная гладь бликовала и ни один мост им разрушить не удалось, но бомбежка не проходила бесследно. Однажды, во время очередного налета, отец едва не погиб.

Пацаны сидели на берегу озера. Вместе с ними был и мой отец. Неожиданно он услышал где-то высоко в воздухе свист – верный признак - летит вниз бомба. Самого немецкого самолета видно не было.

- Бежим отсюда, на нас бомба летит! – закричал Вася приятелям, но те только рукой махнули, да ладно, мол, мимо пролетит. Он был единственным, кто убежал за ближайший бугор и это спасло ему жизнь.

Через пару мгновений, стоило отцу спрятаться, немецкая бомба со свирепым шумом и яростью накрыла собой ребят. Ударила она как раз в то место, где они сидели… Когда отец потом прибежал назад, от его друзей даже и клочка не осталось, в земле зияла огромная черная воронка. Тогда беда обошла его стороной, но случилось это не в последний раз…

- В тот день отец был дома и сидел за столом недалеко от окна. Рядом была швейная машинка «Зингер». Вдруг на улице взорвалась бомба и осколок от нее влетел в окно, пролетел чуть ниже под П-образным животом швейной машинки и врезался в стену. Чуть, чуть не зацепил его. Та машинка до сих пор цела и я на ней шью, - говорит Игорь.

Тв самая швейная машинка! Осколок пролетел под ней и врезался в стену. Фото: Игорь Иванов

Мать же, Татьяна Прокофьевна, жила с семьей в оккупированной Орловской области под Змиевкой в деревне на Рыбнице. Немцы у них жили в хате. Офицер жил. Их, конечно, в хлев отправили.

В амбаре простые солдаты жили. Обижать семью не обижали, но скотину всю увели, кур и гусей пожрали... Бои были тогда здесь сильные, приходилось в подвале сидеть. Потом, когда выходили, в поле видели столько много убитых, и наших, и немцев...

У матери была старшая сестра. Муж ее воевал на фронте, был шофером. Звали его Алексей Антонов. И вот он рассказывал, что в последний день войны, когда уже объявили, что он кончилась он тоже едва не погиб в Берлине от собственной советской пули.

Патронов у всех было много. Вот и стреляли их. Кто в небо салютовал, кто по реке. Там через Берлин Шпрее протекает. Кто-то из своих с противоположного берега тоже стрелял по реке. А пули-то, какие в воду летели, какие рикошетили от нее. Вот ему один рикошет и прилетел… прямо в сердце.

Алексей Иванович Антонов прошел всю войну, но едва не погиб в День Победы в 1945 году. Фото: из семейного архива Игоря Иванова (1974/75 год)

Пуля от воды отрикошетила и летела кувыркаясь. И прилетела дяде Леше в грудь… Но видимо прилетела не острием, а боком. В нагрудном кармане гимнастерки был у него военный билет. Вот он то его и спас.

Он показывал этот военный билет. Там некоторые страницы были пробиты и немного крови запеклось... Сейчас уже дядьки нет... Нет и родителей. Много чего они нам рассказывали, да только мы были маленькими и мало, что сейчас уже припомнишь, а спросить и некого теперь.

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