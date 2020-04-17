2020-04-16T19:51:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орле на 17 апреля составило 73 человека

Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 17 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Число заболевших коронавирусом в Орле на 17 апреля составило 73 человека. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орловской области на 17 апреля 2020 года.

За минувшие сутки к заболевшим ранее пациентам - таковых было 41 - добавилось сразу 32 человека. Как сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире накануне вечером, этот результат сложился из тестирований сразу нескольких дней. Однако расслабляться власти не намерены.

Увеличилось количество изолированных в домашних условиях людей: это 1719человек.

Снято с наблюдения порядка полутора тысяч человек. Больше всего людей с подтвержденным диагнозом в городе Орле.

Большинство больных - это те, кто приехал из Москвы и области, либо те, кто с приезжими контактировал. В области активизировался контактный способ передачи, а это значит, что заразиться может любой человек. Оставайтесь дома и соблюдайте все правила безопасности.

Мы следим за ситуацией. Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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