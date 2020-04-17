Коронавирус в Орле, последние новости на 17 апреля: активизировалось инфицирование через контакт

В Орловской области активизировалось заражение коронавирусом через контакт. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 17 апреля 2020 года.

Вчера стало известно сразу о 32 заболевших. Это число сложилось из нескольких дней, однако власти уверенны - расслабляться не стоит. Тем более что коронавирус буквально поджидает за углом. Так, из 32 новых заболевших за последние сутки коронавирусом орловцев 19 человек заразились через контакт.

Заболевшие либо вернулись в регион из-за рубежа и Московской области, либо контактировали с ранее заболевшими. В общей сложности диагноз подтвержден у 73 человек. Выздоровели семеро.

Напомним, что все приезжающие обязаны на две недели самоизолироваться. Чтобы контролировать ситуацию, на всех основных въездных магистралях (Московское, Курское, Липецкое, Калужское, Брянское направления) выставлены учетно-заградительные посты. Здесь дежурят медики, полицейские, ОМОН.

Пока что вирусологи не говорят о спаде пандемии. Коварная инфекция продолжает вносить свои коррективы в обычное течение жизни. Так, накануне стало известно о переносе празднований в честь Дня Победы.

Мы следим за ситуацией.