2020-04-16T19:44:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 17 апреля: активизировалось инфицирование через контакт

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 17 апреля 2020 года:
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области активизировалось заражение коронавирусом через контакт. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 17 апреля 2020 года.

Вчера стало известно сразу о 32 заболевших. Это число сложилось из нескольких дней, однако власти уверенны - расслабляться не стоит. Тем более что коронавирус буквально поджидает за углом. Так, из 32 новых заболевших за последние сутки коронавирусом орловцев 19 человек заразились через контакт.

Заболевшие либо вернулись в регион из-за рубежа и Московской области, либо контактировали с ранее заболевшими. В общей сложности диагноз подтвержден у 73 человек. Выздоровели семеро.

Напомним, что все приезжающие обязаны на две недели самоизолироваться. Чтобы контролировать ситуацию, на всех основных въездных магистралях (Московское, Курское, Липецкое, Калужское, Брянское направления) выставлены учетно-заградительные посты. Здесь дежурят медики, полицейские, ОМОН.

Пока что вирусологи не говорят о спаде пандемии. Коварная инфекция продолжает вносить свои коррективы в обычное течение жизни. Так, накануне стало известно о переносе празднований в честь Дня Победы.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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