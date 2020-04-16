Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Орле: какого числа пройдет и почему переносят

Сегодня Владимир Путин объявил о том, что в этом году будут сдвинуты сроки празднования Победы. Позже пройдет и Парад Победы, и Бессмертный полк. Причина - слишком высокие риски по коронавирусу. Коснется мера и Орловской области.

"Комсомолка" уже сообщала читателям, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, конечно, будет отпраздновано. Правда позже. Вот что сказал сегодня президент:

- И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Кстати, в 1945 году Парад Победы в честь разгрома Советскими войсками фашистсткой армии состоялся 24 июня. Но конкретную дату ни федеральные власти, ни региональные пока что не озвучивают. Возможно, празднование будет отложено на осень, когда риски точно уменьшатся: все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

"КП-Орел" следит за ситуацией. Информация обновляется.