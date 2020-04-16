2020-04-16T19:20:56+03:00
Общество

Перенос Парада Победы 2020 в Орле: какого числа пройдет и почему переносят

Путин объявил о переносе празднования Дня Победы
Ольга СУПОНЕВА
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Парад в 2020 году пройдет позже обычногоПарад в 2020 году пройдет позже обычногоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Владимир Путин объявил о переносе празднования Дня Победы в 2020 году. Риски по коронавирусу слишком высоки. И в Орловской области в частности Парад Победы в 2020 году пройдет позже обычного.

Число заболевших коронавирусом как во всем мире, так и в регионах России растет с каждым днем. В свете распространяющейся инфекции миллионы людей волновал вопрос о том, будет ли в этом году традиционное празднование 9 мая? Владимир Путин дал ответ на него.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям.

Президент дал распоряжение о переносе даты празднования Победы, но пообещал, что все мероприятия пройдут - и Парад, и Бессмертный полк. Правда позже. Конкретная дата властями пока не называется.

Возможно, празднование перенесут на осень, когда риски наверняка снизятся.

Редакция "Комсомольской правды в Орле" следит за ситуацией. Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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