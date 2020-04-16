2020-04-15T13:09:53+03:00
Общество

Сбербанк поддержит пострадавших от коронавируса клиентов

Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
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В ходе встречи Владимир Салмин проинформировал губернатора об основных показателях работы банка в первом квартале 2020 года. Отмечалось, что Центрально-Черноземный банк сохранил высокий уровень присутствия на основных финансовых рынках Воронежской области. По-прежнему почти половина населения области и более трети организаций и предпринимателей доверяют банку ведение своих финансовых операций.

Несмотря на складывающуюся экономическую ситуацию, по основным финансовым показателям Центрально-Черноземный банк на территории Воронежской области демонстрирует устойчивый рост, что, безусловно, связано с тесным сотрудничеством как с органами власти, так и с бизнесом.

Активное развитие получило розничное направление: выдано ипотечных кредитов на сумму более 4 млрд рублей. Таким образом, 2626 семей улучшили свои жилищные условия. Кроме того, почти 40 тыс. клиентов банка - физических лиц решили свои насущные вопросы, воспользовавшись потребительским кредитованием от Сбербанка. С начала года выдано почти 8 млрд рублей на эти цели.

Кроме того, на развитие корпоративного сектора экономики направлено более 44 млрд рублей кредитных средств банка, в том числе 4 млрд рублей - на кредитование субъектов малого предпринимательства.

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк проинформировал губернатора Воронежской области о мерах поддержки, которые сегодня оказываются клиентам.

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Отмечалось, что банк готов предложить собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом № 106-ФЗ, гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, могут быть предоставлены кредитные каникулы. Для этого заявителю нужно предоставить в банк в течение 90 дней официальные документы, подтверждающие снижение дохода. При этом сам кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года, а максимальная его сумма не должна превышать:

по ипотечным кредитам —2 млн рублей;

по автокредитам — 600 тыс. рублей;

по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. рублей;

по потребительским кредитам для физлиц — 250 тыс. рублей;

по кредитным картам для физических лиц — 100 тыс. рублей.

Учитывая период карантина и самоизоляции в Воронежской области, банк предлагает клиентам начисление процентов по текущим ставкам до 6 мая по всем вкладам, срок действия которых заканчивается с 30 марта по 5 мая, а также начисление до 6 мая процентов по повышенной промоставке клиентам с действующими промовкладами.

Владимир Салмин подчеркнул, что сегодня большинство банковских операций можно провести, не посещая подразделения банка, в «Сбербанк Онлайн» в круглосуточном режиме. Кроме того, компании экосистемы Сбербанка предлагают большой ассортимент небанковских продуктов и услуг дистанционно.

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк также рассказал о мерах поддержки корпоративных клиентов. В частности, Сбербанк разработал специальную программу по реструктуризации кредитов заемщиков, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от COVID-19. Эта программа касается всех сегментов: от крупнейших клиентов (для отдельных отраслей, которые относятся к следующим подотраслям: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства) до клиентов малого бизнеса (для всех отраслей). Принятая банком программа позволит в кратчайшие сроки реализовать оперативные решения по мерам поддержки таких заемщиков.

По малому и микробизнесу принято решение об упрощенном механизме реструктуризаций — предоставление отсрочки на срок до 6 месяцев по кредитам клиентов, пострадавшим от влияния коронавирусной инфекции. Также на срок до 6 месяцев банк готов не предъявлять санкции к клиентам малого и микробизнеса в случае неисполнения ими других обязательств по кредитным договорам (речь идет о страховании, регистрации обеспечения, поддержании оборотов по счетам, предоставлении документов, выполнении финансовых показателей и так далее).

Дочерние страховые компании Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование» могут предоставить отсрочки платежей по договорам страхования клиентам, заболевшим COVID-19 либо находящимся на вынужденном карантине. В том числе рассрочка может быть предоставлена по договорам залогового имущества корпоративным клиентам, обратившимся в банк за реструктуризацией кредита в связи с тяжелым экономическим положением, вызванным распространением коронавирусной инфекции. Рассрочки по договорам страхования могут быть предоставлены на срок реструктуризации кредита. Страховая защита по всем договорам, по которым предоставляется рассрочка, продолжает действовать в полном объеме.

В рамках встречи был затронут ряд других актуальных вопросов, таких как реализация на территории Воронежской области инвестиционных и благотворительных проектов с участием Сбербанка, работа банка с вузами региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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