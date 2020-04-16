Число заболевших коронавирусом в Орле на 16 апреля - 41 человек

Число заболевших коронавирусом в Орле на 16 апреля составило 41. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орловской области на 16 апреля 2020 года.

Семь человек уже победили коронавирусную инфекцию, выписаны из больниц и вернулись к обычной жизни. Как рассказал губернатор Андрей Клычков в прямом эфире накануне вечером, значительно увеличилось количество изолированных в домашних условиях людей: это 1479 человек, около сотни добавилось за день.

Снято с наблюдения 1407 человек. Больше всего людей с подтвержденным диагнозом в городе Орле. Заболевшие есть и в следующих районах: Мценский, Залегощенский, Хотынецкий, Знаменский, Верховский, Орловский, Кромской, Покровский, Шаблыкинский.

Большинство больных - это те, кто приехал из Москвы и области, либо те, кто с приезжими контактировал. В настоящее время ожидаются результаты еще нескольких тестов на коронавирус.

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