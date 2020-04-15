Число заболевших коронавирусом в Орле на 15 апреля составило 41

Число заболевших коронавирусом в Орле на 15 апреля составило 4. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орловской области на 15 апреля 2020 года.

В Орловской области коронавирус подтвержден у 41 человека. В больницах 47 человек, ожидается подтверждение или попровержение диагноза еще у нескольких пациентов. Трое выздоровели и вернулись к обычной жизни после выписки, по словам губернатора Андрей Клычкова, еще двоих в скором времени могут выписать.

В целом, динамика не веселая. В понедельник диагноз подтвердился сразу у пятерых орловцев, во вторник оперштаб сообщил о еще семи случаях заражения орловцев коронавирусом.

Мы следим за ситуацией, информация обновляется.