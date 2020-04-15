2020-04-14T20:15:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 15 апреля: въезды в область усилили ОМОНом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 15 апреля 2020 года:
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом продолжаются. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 15 апреля 2020 года.

К сожалению, динамика заболеваемости не утешительная. В понедельник подтвердилось 5 случаев заражения, во вторник уже 7. Все заболевшие либо приехали из других стран и регионов, либо контактировали с приезжими. Под наблюдением врачей находится еще немало орловцев, ожидающих подтверждения или опровержения диагноза.

Сдают тесты на инфекцию орловцы и добровольно. С начала периода самоизоляции добровольное тестирование прошли 363 орловца. Кстати, с 15 апреля больше не нужно будет направлять материал для определения диагноза в Москву: тесты на подтверждение диагноза предполагаемым больным будут делать внутри региона.

- Здравый оптимизм начинает улетучиваться. Во-первых мы видим динамику, во-вторых часть населения не верит в распространение коронавируса в регионе и халатно относится к тому, что происходит, - отметил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире накануне вечером.

На въездах в Орловскую область дежурит ОМОН. Учетно-заградительные посты усилили. Приезжающих встречают не только медики, но и силовики: чтобы держать ситуацию под контролем.

Власти отмечают, что смягчать режим ограничительных мер, открывать учреждения и заведения, до 30 апреля точно не планируется. Напротив, в ряде социальных учреждений будет введен жесткий карантин: например, в интернатах круглосуточного пребывания.

Сегодня состоится засадание оперативного штаба, на котором обсудят дополнительные меры противодействия пандемии.

- Кратко могу сказать: будет подготовлен дополнительный комплекс мер по карантину, - отметил Андрей Клычков.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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