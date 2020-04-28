2020-04-27T21:28:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 28 апреля составило 407 человек

Мы собрали последние новости о зараженных коронавирусом в Орловской области на 28 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 28 апреля составило 407 человек. Мы собрали последние новости о зараженных коронавирусом в Орловской области на 28 апреля 2020 года.

Динамика заболеваемости в регионе не утешительная. Так, только за вчерашние сутки сразу прибавилось 44 заразившихся. Таким образом за весь период мониторинга количество подхвативших коронавирусную инфекцию орловцев превысило четыре сотни.

Инфицированные - либо приезжие, либо те, кто заразился от заболевших ранее. Высок процент распространения болезни внутри семей.

Победили болезнь и вернулись к обычной жизни 42 орловца, скончавшихся пациентов - двое.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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