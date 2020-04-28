Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 28 апреля составило 407 человек. Мы собрали последние новости о зараженных коронавирусом в Орловской области на 28 апреля 2020 года.

Динамика заболеваемости в регионе не утешительная. Так, только за вчерашние сутки сразу прибавилось 44 заразившихся. Таким образом за весь период мониторинга количество подхвативших коронавирусную инфекцию орловцев превысило четыре сотни.

Инфицированные - либо приезжие, либо те, кто заразился от заболевших ранее. Высок процент распространения болезни внутри семей.

Победили болезнь и вернулись к обычной жизни 42 орловца, скончавшихся пациентов - двое.

Информация обновляется.