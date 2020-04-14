2020-04-14T16:33:21+03:00
Общество

Прокурор Орловской области Иван Полуэктов покидает свой пост

Кресло главы надзорного ведомства он оставит по собственному желанию
Ольга СУПОНЕВА
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Иван Полуэктов покидает свой постИван Полуэктов покидает свой постФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Прокурор Орловской области Иван Полуэктов покидает свой пост. Кресло главы регионального надзорного ведомства он оставит по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Информацию "Комсомольской правде в Орле" подтвердил собственный источник в правоохранительной системе. Генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал указ об освобождении Полуэктова от должности с 11 апреля.

Иван Полуэктов возглавлял прокуратуру области с 28 октября 2011 года. В 2016-м году, когда истек контракт, перестановок в ведомстве не случилось: тогда полномочия Ивана Васильевича были продлены еще на пять лет.

В настоящее время официального заявления об отставке Полуэктова прокуратура не делала. На сайте регионального ведомства, а также генпрокуратуры он все еще значится руководителем.

В то же время Игорь Краснов уже предложил новую кандидатуру на пост прокурора Орловской области. Занять кресло главы надзорного ведомства может Владислав Малкин. Вопрос о назначении рассматривали на вчерашнем, 13 апреля, заседании комитета по законодательству. В настоящее время Малкин занимает должность первого зампрокурора Краснодарского края.

ДОСЬЕ "КП"

Иван Полуэктов родился в одном из сел Тамбовской области в 1959 году. После армии получил юридическое образование в Саратовском юр.институте, в 1983 году попал на работу в прокуратуру Тамбовской области, где сперва занимал должность помощника прокурора района, затем был прокурором двух районов, а с 2005 года карьерная лестница привела его на должность заместителя прокуратуры Тамбовской области, а после - прокурора Ставропольского края, откуда он и приехал на Орловщину в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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