Число заболевших коронавирусом в Орле на 14 апреля составило 34 человека

В Орловской области коронавирус подтвержден у 34 человек. В больницаз остается 31 человек, трое выздоровели и вернулись к обычной жизни после выписки из больницы. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 14 апреля 2020 года.

Накануне диагноз подтвердился сразу у пятерых орловцев, как сообщил оперативный штаб. В соседних регионах число пациентов с подтвержденным диагнозом также выросло за сутки, как и по России в целом.

В Орловской области на карантине в инфекционных отделениях больниц (Боткина, Кромская ЦРБ, Мценская ЦРБ, НКМЦ им. Круглой) находится 42 человека. Изолированных дома около 800. Снято с наблбдения больше 1 200 человек (за все время наступления инфекции).

Мы следим за ситуацией.