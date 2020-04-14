2020-04-13T21:25:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 14 апреля: число подтвержденных диагнозов превысило 30

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 14 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской областиМы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Ограничительные меры, связанны с распространением коронавирусной инфекции, продолжают действовать в Орловской области. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 14 апреля 2020 года.

В понедельник оперативный штаб сообщил о еще пяти подтвержденных случая заражения коронавирусом. Таким образом число орловцев, подхвативших инфекцию, превысило три десятка и составило 34 человека. В больницах остается 31 человек, троих выписали по выздоровлению. В общей сложности с медицинского наблюдения по прохождению 14-дневной самоизоляции снято больше 1200 человек.

Стало известно жители каких районов Орловской области заболели коронавирусом. Ситуация сложилась следующим образом.

Режим самоизоляции продолжает действовать, большая часть учреждений и предприятий закрыта. Выходить на улицу можно только по особым поводам, правда многие орловцы продолжают прогулки по городу. Сегодня в прямом эфире глава региона Андрей Клычков попросил жителей области воздержаться от походов на кладбище в Пасху, которую отметят уже в грядущее воскресенье, 19 апреля.

Повлиял коронавирус не только на жизни людей, но и на четвероногих: так в Орловском цирке почти 60 животных могут остаться без питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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