Очнулся в морге: мысли о семье спасли орловцу жизнь во время тяжелого ранения

Орловцы рассказывают истории своих семей в рамках спецпроекта «Комсомольской правды в Орле» - «Военный дневник», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня воспоминаниями поделилась участница движения «Волонтеры Победы» Ольга Борзова.

Моему прапрадеду, Николаю Николаевичу Волженцеву, было 35 лет, когда началась война. В это время он находился на срочной воинской службе, поэтому с первых же дней попал на Волховский фронт, был адъютантом командующего 54-й армией генерала Павла Петропавловского.

Дома Николая дожидались жена и двое ребятишек. Мысли о них не раз спасали ему жизнь, даже в самые тяжелые минуты под непрекращающимся огнем противника.

Боевые раны не были для него редкостью, он попадал в госпитали, лечился и снова возвращался в строй. Но однажды произошло событие, которое едва не обернулось трагедией. Эта история передается в нашей семье из поколения в поколение как настоящая семейная легенда. Впервые я услышала ее от своей прабабушки, дочки Николая – Тамары Поляковой.

Николай Николаевич Волженцев с сослуживцами. Фото из семейного архива Ольги Борзовой

…В тот день раненых погрузили в кузов машины и везли в госпиталь. Среди них был и Николай Волженцев. Вдруг, неизвестно откуда налетели фашистские самолеты, стали бомбить дорогу и один из снарядов угодил прямо в машину с раненными солдатами.

Многие бойцы тогда погибли. Живые и мертвые перемешались между собой в дыму, крови и суматохе. Удивительно, но осколок от прилетевшего снаряда попал точно в прежнюю рану Николая. Истекая кровью, он потерял сознание. Его сочли мертвым и вместе с другими убитыми солдатами отвезли в морг.

Ночью Николай очнулся среди мертвых тел, а перед глазами у него были его любимые детки и жена. Как они будут без него? Лежа в морге, он дал слово, что если выживет и вернется домой, то обязательно в семье родится еще один ребенок.

Наутро из морга стали выносить трупы и увидели, что Николай жив, хотя потерял много крови и ослаб. Его отнесли в госпиталь и прооперировали.

На этом его война не окончился. Он выписался из госпиталя и вновь отправился на передовую. Мой прапрадед прошел Великую Отечественную до самого конца и вернулся домой только в 1946 году. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За отвагу» и многими другими почетными наградами.

Свою клятву, данную в морге, он сдержал. В 1947 году в семье родилась девочка, которую назвали Лидия, большая радость для отца.

После войны Николая Волженцева отправили поднимать сельское хозяйство в орловской глубинке и назначили председателем сельсовета. Колхозы тогда были практически полностью разрушены, техники не было, работали в основном одни женщины.

Но полученные на войне управленческие навыки, собственное трудолюбие и упорство помогли ему восстановить хозяйство. Как только оно шло на лад, его назначали в новый сельсовет, где он начинал все с нуля. Так было четыре раза, пока он не вернулся на Малую Родину в село Ломовец Володарского района (ныне Орловского) Орловской области. Но и здесь ему некогда было отдыхать. Его выбрали председателем колхоза.

С каждым годом сил оставалось все меньше. Давали знать о себе былые военные раны, постоянная рабочая и житейская нагрузка. Сердце не выдержало. Николая Николаевича Волженцева не стало в возрасте 58 лет…

Вся наша семья помнит и гордится прапрадедушкой. Он прожил очень достойную жизнь и посвятил ее защите Родины, восстановлению разрушенного войной хозяйства.

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