Из-за коронавируса в Орловском цирке на грани голода оказались почти 60 животных

Коронавирус не только круто изменил жизни миллионов людей, но повлиял и на четвероногих обитателей нашей планеты: в сложную пору на первый план все-таки выходят нужды людей и забота о людях. Но кто позаботится о тех, кто сам не в состоянии попросить помощи и обеспечить себя необходимым?

НАКОРМИТЕ ЛЬВОВ

В Орле такой вопрос встал перед сотрудниками цирка, когда у очень больших кошек закончилась еда: четырех львиц стало нечем кормить. Из-за ограничительных мер представления под куполом отменили. Да и в последнее время, когда еще не были под запретом развлечения и массовые сборища, орловцы инстинктивно стали опасаться большого скопления народа. Артисты-гастролеры, в том числе усатые-полосатые, не смогли вернуться домой и застряли в Орле!

Отмена представлений, оплата коммуналки, зарплаты, питание для зверей, вывоз отходов, прочие нужды… У Орловского цирка попросту закончился необходимый запас средств, образовался долг. А 60 голов животных – львы, верблюды, питоны, собаки, дикобразы, козы - оказались на грани голода.

Тогда дрессировщик Владимир Топчий обратился к жителям региона с просьбой о помощи.

- Не дайте львам умереть с голоду! У артистов нет средств на содержание животных, и когда эта возможность появится - не известно. Мы, артисты, понимаем, что это за ситуация, мы можем потерпеть. Но как объяснить нашим питомцам, что сегодня мы не можем их покормить? Я уже использовал все свои ресурсы, я брал кредиты в банках, я позанимал денег у своих друзей и родных. Больше мне денег взять негде. Я не прошу Вас дать мне денег, я прошу Вас дать еду, чтобы покормить львов, - такой пост опубликовал дрессировщик в одном из местных сообществ Вконтакте.

Владимир рассказал, что львы съедают в день 25 килограмм мяса: говядина, курица либо конина, а также большим кошкам нужны витамины для кошек обычных.

Среди орловцев просьба вызвала большой отклик. Причем горожане разделились на два лагеря: кто-то жалел четвероногих артистов, кто-то в очень жесткой форме предлагал помочь лучше людям, а животных отпустить на волю. Но так или иначе жители региона оказались к чужой беде неравнодушны. Львы голодать не будут.

- Орловцы сразу откликнулись. Мы были приятно поражены, какие добрые у нас жители. Люди приезжали, привозили мясо для львов, оказывали материальную помощь. Представляете, одна бабушка пришла и принесла половину курицы – все, что у нее было... Для львов создан запас на три недели, морозильники забиты мясом. Весь коллектив цирка благодарен всем неравнодушным жителям, - рассказал корреспонденту «КП-Орел» Эдуард Рудаков, пресс-атташе Орловского цирка «Триумф».

Накормили львов всем миром. Но без пищи могут остаться десятки других животных, вынужденных пережидать так называемый карантин в Орле. Цирку все еще нужна помощь.

В ДОЛГАХ КАК В ШЕЛКАХ

Сейчас в цирке находится 58 животных. Соседствуют с львицами козы и верблюды, яки, пони, лошадь, собаки, кенгуру, питоны, дикобразы, крокодил, обезьяна. Рацион у всех разный: кому-то нужно мясо, кто-то есть овощи и фрукты, другие сено, специальный корм. В сутки – десятки килограммов еды. Более 800 литров воды. На обеды для зверей нужно 20 тысяч рублей в день.

И все это в ситуации, когда разом навалилось множество проблем. Это и огромный долг за электроэнергию, и долги по водоотведению и водоснабжению, невозможность вывезти отходы (в день на эту цель нужно 4 тысячи рублей).

На помощь приходят муниципальные и областные власти. Но директор цирка говорит, что этого мало.

- Хочется выразить благодарность местным властям, которые пошли нам на встречу и выделяют корма и подстилочный материал для животных, помогли с возобновлением подачи водо- и электроснабжения. Но, помощь недостаточна. Из-за отсутствия финансов артисты, животные и обслуживающий персонал вынуждены жить впроголодь, так как не хватает денег на элементарное питание, - говорит Алик Исрафилов, директор Орловского цирка.

Худо не только зверям, но и людям. Из-за коронавируса и связанных с ним ограничений не могут вернуться по своим домам 20 цирковых артистов, среди которых заслуженные работники культуры РФ. Сколько все продлится – неизвестно. Оказать помощь попросили уже и президента. Артисты написали письмо Владимиру Путину, в котором описали все свои неурядицы.

А уже сейчас орловцы могут помочь животным, оказавшимся заложниками ситуации, не умереть с голода.

Какие продукты нужны зверям и сколько съедают они в день смотрите здесь.

Подробности можно узнать по телефону: 8 905 994 40 04 – дрессировщик Владимир Топчий.