Суточный рацион питания животных Орловского цирка
Суточный рацион питания животных, находящихся на временном пребывании в Орловском цирке:
Львицы 4 штуки, дрессировщик Владимир Топчий:
Мясо - 24 кг. в день. Что - то одно из вышеперечисленного: курица, говядина, конина, индейка, крольчатина. Курятина – самый плохой вариант.
Витамины «Фитокальцевит» для животных. 1 упаковка на 2 дня.
Козы 12 штук и 1 собака, дрессировщик Галина Ташкогло:
Сено – 20 кг.
Овес – 2 кг.
Веники березовые – 5 шт.
Овощи – 12 кг: морковь, капуста, свекла, картофель, лук.
Яблоки – 2 кг.
Сухари – 2 кг.
Мясо – 0,5 кг.
Крупа – 0,5 кг.
Сухофрукты – 1 кг.
Хлеб – 2 кг.
Масло подсолнечное – 200 гр.
Верблюды 2 шт., яки 3 шт., пони 1 шт., лошадь 1 шт., собаки 7 шт., дрессировщик Аликпер Насиров:
Овес – 20 кг.
Отруби – 12 кг.
Сено – 46 кг.
Овощи в ассортименте: картофель – 2 кг., морковь – 2 кг,. свекла – 1,3 кг., капуста – 2 кг.
Березовые веники – 7 шт.
Мясо говядина – 1,3 кг.
Кости говяжьи – 1,3 кг.
Рыба минтай или мойва – 1,3 кг.
Геркулес – 1,3 кг.
Пшено – 1,3 кг.
Рис – 1,3 кг.
Кенгуру 1 шт., собаки малый пудель7 шт., дрессировщик Рауф Расулов.
Яблоки - 300 гр.
Груши – 300 гр.
Морковь – 300 гр.
Баклажаны – 300 гр.
Капуста – 400 гр.
Бананы – 400 гр.
Сельдерей – 400 гр.
Огурцы – 300 гр.
Редька – 400 гр.
Апельсины – 300 гр.
Виноград – 300 гр.
Киви – 300 гр.
Редиска – 300 гр.
Кабачки – 300 гр.
Сухари - 500 гр.
Хлопья овсяные – 500 гр.
Сено – 2 кг.
Сладкий красный болгарский перец – 400 гр.
Сухой собачий корм «Роял канин мини эдалт» - 1,3 кг.
Тигровые и сетчатые питоны – 6 шт., обезьяна Мангобей – 1 шт., крокодил – 1 шт., дикобразы – 2 шт. верблюды – 2 шт., дрессировщик Александр Шатиров.
Куры живые – 40 шт. на месяц.
Хлеб – 120 гр.
Сухари – 20 гр.
Крупа в ассортименте – 60 гр.
Бобовые – 30 гр.
Сахар – 30 гр.
Сухофрукты – 60 гр.
Джем, повидло – 25 гр.
Орехи грецкие – 50 гр.
Мясо – 800 гр.
Рыба – 500 гр.
Овощи в ассортименте – 11 кг.
Овес – 2,6 кг.
Геркулес – 1,3 кг.
Пудели королевские - 8 шт., дрессировщик Латифа Турдиева.
Собачий сухой корм «Родные корма для активных пород» 2,2 кг.
Лекарство «Симпарика для собак» 1 уп. в 3 мес.
ИСТОЧНИК KP.RU