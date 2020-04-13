2020-04-13T14:35:39+03:00
Общество

Суточный рацион питания животных Орловского цирка

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Суточный рацион питания животных, находящихся на временном пребывании в Орловском цирке:

Львицы 4 штуки, дрессировщик Владимир Топчий:

Мясо - 24 кг. в день. Что - то одно из вышеперечисленного: курица, говядина, конина, индейка, крольчатина. Курятина – самый плохой вариант.

Витамины «Фитокальцевит» для животных. 1 упаковка на 2 дня.

Козы 12 штук и 1 собака, дрессировщик Галина Ташкогло:

Сено – 20 кг.

Овес – 2 кг.

Веники березовые – 5 шт.

Овощи – 12 кг: морковь, капуста, свекла, картофель, лук.

Яблоки – 2 кг.

Сухари – 2 кг.

Мясо – 0,5 кг.

Крупа – 0,5 кг.

Сухофрукты – 1 кг.

Хлеб – 2 кг.

Масло подсолнечное – 200 гр.

Верблюды 2 шт., яки 3 шт., пони 1 шт., лошадь 1 шт., собаки 7 шт., дрессировщик Аликпер Насиров:

Овес – 20 кг.

Отруби – 12 кг.

Сено – 46 кг.

Овощи в ассортименте: картофель – 2 кг., морковь – 2 кг,. свекла – 1,3 кг., капуста – 2 кг.

Березовые веники – 7 шт.

Мясо говядина – 1,3 кг.

Кости говяжьи – 1,3 кг.

Рыба минтай или мойва – 1,3 кг.

Геркулес – 1,3 кг.

Пшено – 1,3 кг.

Рис – 1,3 кг.

Кенгуру 1 шт., собаки малый пудель7 шт., дрессировщик Рауф Расулов.

Яблоки - 300 гр.

Груши – 300 гр.

Морковь – 300 гр.

Баклажаны – 300 гр.

Капуста – 400 гр.

Бананы – 400 гр.

Сельдерей – 400 гр.

Огурцы – 300 гр.

Редька – 400 гр.

Апельсины – 300 гр.

Виноград – 300 гр.

Киви – 300 гр.

Редиска – 300 гр.

Кабачки – 300 гр.

Сухари - 500 гр.

Хлопья овсяные – 500 гр.

Сено – 2 кг.

Сладкий красный болгарский перец – 400 гр.

Сухой собачий корм «Роял канин мини эдалт» - 1,3 кг.

Тигровые и сетчатые питоны – 6 шт., обезьяна Мангобей – 1 шт., крокодил – 1 шт., дикобразы – 2 шт. верблюды – 2 шт., дрессировщик Александр Шатиров.

Куры живые – 40 шт. на месяц.

Хлеб – 120 гр.

Сухари – 20 гр.

Крупа в ассортименте – 60 гр.

Бобовые – 30 гр.

Сахар – 30 гр.

Сухофрукты – 60 гр.

Джем, повидло – 25 гр.

Орехи грецкие – 50 гр.

Мясо – 800 гр.

Рыба – 500 гр.

Овощи в ассортименте – 11 кг.

Овес – 2,6 кг.

Геркулес – 1,3 кг.

Пудели королевские - 8 шт., дрессировщик Латифа Турдиева.

Собачий сухой корм «Родные корма для активных пород» 2,2 кг.

Лекарство «Симпарика для собак» 1 уп. в 3 мес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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