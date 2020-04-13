2020-04-13T00:19:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 13 апреля: пожилым орловцам доставят продуктовые наборы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 13 апреля 2020 года
Наталья Меркулова
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Медики и представители власти призывают орловцев оставаться домаМедики и представители власти призывают орловцев оставаться домаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На новой неделе пожилым орловцам доставят бесплатные продуктовые наборы. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 13 апреля 2020 года.

По данным руководителя Департамента здравоохранения Ивана Залогина, новых случаев заболевания за прошедшие сутки в регионе не выявлено. Всего человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» - 29, из них трое уже успешно прошли лечение и выздоровели.

Медики и представители власти по-прежнему призывают орловцев оставаться дома и без лишней необходимости не выходить в общественные места. Особенно это касается людей старше 60 лет.

Напомним, 11 апреля в регионе стартовала акция взаимопомощи «Мы вместе». 91 машина волонтеров доставила первую тысячу бесплатных продуктовых наборов для пожилых людей во все районы Орловской области.

Благодаря помощи благотворителей и участников фонда Всероссийской акции #МыВместе в нашем регионе среди нуждающихся распределят 20 тысяч наборов.

Кроме того, оказать помощь пожилым людям и инвалидам в период самоизоляции, может каждый, даже не выходя из дома. Волонтеры орловского отделения «Красного креста» собирают для своих подопечных средства гигиены и продукты длительного хранения - мясные и рыбные консервы, макароны, крупы, чай, сахар, подсолнечное масло, лапшу быстрого приготовления.

Пожертвование можно сделать на официальном сайте организации или принести лично с 10 до 14 часов по адресу: переулок Георгиевский, дом 5 (рядом с музеем Тургенева). Уточнить информацию и задать интересующие вопросы руководству орловского отделения «Красного креста» можно по телефону (4862) 76-41-25 или 76-13-30.

Напомним, помочь можно и через волонтерский Центр помощи пожилым людям, организованный силами ОНФ, движений «Волонтеры Победы» и «Молодая гвардия». Для того, чтобы пополнить команду, нужно записаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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