Число заболевших коронавирусом в Орле на 13 апреля составило 29 человек

В Орловской области диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 29 человек, из них трое уже выздоровели и находятся дома. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 13 апреля 2020 года.

За прошедшие сутки новых случаев заражения COVID-2019 в регионе не выявлено.

- Состояние тех, кто находится в больницах с подтвержденным диагнозом – удовлетворительное. Есть опасение за одного из пациентов старшего возраста. Но пока ситуация стабильная, никаких кризисных изменений нет. Никто на данный момент не подключен к ИВЛ и, дай бог, этого не понадобится, - рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

На карантине в инфекционных отделениях больниц (Боткина, Кромская ЦРБ, Мценская ЦРБ, НКМЦ им. Круглой) находится 39 человек. Изолированных дома 798. Те, кто вернулся из-за рубежа и пробыл дома положенные 14 дней, уже начали возвращаться к обычной жизни, в том числе возвращаться на работу.

Мы следим за ситуацией.