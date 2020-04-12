Коронавирус в Орле, последние новости на 12 апреля: на въездах в область усилят контроль

В Орловской области усиливаются меры профилактики завоза коронавируса и останавливается движение поездов через Москву. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 12 апреля 2020 года.

В прямом эфире накануне вечером губернатор Андрей Клычков озвучил статистику по Орлу и области. На Орловщине подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией 29. На прошедший день в статистику добавились еще 5 человек. Для сравнения глава региона рассказал о росте заболевания в соседних областях за сутки – Брянск (+26), Курск (+21), Калуга (+6).

- Москва сейчас закрывается. Мы ожидаем увеличения потока людей, возвращающихся в область, поэтому посты на границе будут только усиливаться. На них вместе с полицейскими и медиками будут дежурить сотрудники Росгвардии. Это вынужденная мера, но мы не имеем права впускать людей в область без проверки состояния здоровья, - отметил Андрей Клычков.

На въезде в Орловскую область в Болховском, Мценском, Ливенском, Троснянском и Хотынецком районах продолжат работать пять круглосуточных учетно-заградительных постов с передвижными ФАПами.

Напомним, с 15 апреля отменяется ряд поездов до Москвы и обратно. Такое положение на железнодорожном транспорте будет действовать до ввода нового графика. Те, кто купил билеты на этот период, смогут вернуть полную их стоимость или заменить поездку на другую дату.

Одновременно будет усиливаться совместный контроль Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии за соблюдением санитарной безопасности в магазинах и на предприятиях.

В среду, 15 апреля, губернатор пообещал устроить прямую трансляцию с митрополитом Тихоном, который даст рекомендации и расскажет, как в этом году православные будут встречать Пасху.