Число заболевших коронавирусом в Орле на 12 апреля составило 29 человек

В Орловской области диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 29 человек, из них трое уже выздоровели и находятся дома. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 12 апреля 2020 года.

Накануне федеральный оперативный штаб подтвердил 5 новых случаев заражения COVID-2019. Все заболевшие - это орловцы, вернувшиеся из туристических поездок в зарубежные страны.

- Ведется постоянный мониторинг ситуации, в том числе осуществляется контроль за гражданами, прибывающими в наш регион из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Организовано их медицинское наблюдение, включающее лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию, - сообщил «КП» Иван Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области.

На карантине в инфекционных отделениях больниц (Боткина, Кромская ЦРБ, Мценская ЦРБ, НКМЦ им. Круглой) находится 31 человек. Изолированных дома 775. За вчерашний день снято с наблюдения 5 человек. Те, кто вернулся из-за рубежа и пробыл дома положенные 14 дней, уже начали возвращаться к обычной жизни, в том числе возвращаться на работу.

Мы следим за ситуацией.