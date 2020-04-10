2020-04-10T15:08:37+03:00
Общество

«Ростелеком» в Брянской области одним из первых в России запустил систему мониторинга пациентов, находящихся на карантине

Проект реализован одним из первых в России
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«Ростелеком» совместно с Департаментом здравоохранения Брянской области и ведущим региональным разработчиком медицинских информационных систем – компанией «Офисные технологии» – запустил на Брянщине сервис учета пациентов, вернувшихся из-за рубежа. Проект реализован одним из первых в России.

Система представляет собой модуль, интегрированный в региональный портал государственных медицинских услуг, на котором гражданин, находящийся на самоизоляции, ежедневно вносит необходимые данные о себе. Заполненный в личном кабинете опросный лист автоматически передается в региональную информационную систему здравоохранения. Информация обрабатывается сотрудниками медицинских организаций, после чего в рамках межведомственного взаимодействия передается в региональное управление Роспотребнадзора и оперативный штаб Правительства Брянской области.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Оперативность получения и обработки данных – одна из важных составляющих прогнозирования эпидемиологической ситуации. Неоспоримое преимущество созданной нами системы – возможность удаленного мониторинга пациентов как с рабочих мест специалистов медицинских организаций, так и через цифровые сервисы регионального портала медицинских услуг, а также мобильное приложение. “Ростелеком” продолжит осуществлять техническую поддержку и доработку региональной медицинской информационной системы».

Артем Голыго, директор ГАУЗ МИАЦ:

«Департаменту здравоохранения Брянской области совместно с “Ростелекомом” и “Офисными технологиями” удалось создать сервис, призванный помочь региональным медучреждениям оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию в условиях пандемии COVID-19. Ключевая особенность системы в том, что она является частью региональной информационной системы здравоохранения и содержит информацию обо всех гражданах, которые должны быть на самоизоляции в регионе. Она фиксирует все необходимые данные, такие как страна и дата прибытия человека, статус наблюдения и другие необходимые параметры».

Система уже продемонстрировала удобство ее применения как медицинским персоналом, так и гражданами, находящимися на самоизоляции под наблюдением специалистов. Разработчики сервиса готовы делиться своим опытом со специалистами из других регионов страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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