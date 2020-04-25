2020-04-24T20:40:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 25 апреля - 296 человек

Мы собрали последние новости о зараженных коронавирусом в Орловской области на 25 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Динамика заболеваемости не утешительнаяДинамика заболеваемости не утешительнаяФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области, по последним данным, 296 человек заразились коронавирусом. Это цифра за весь период мониторинга: почти два десятка орловцев уже выздоровели и вернулись к обычной жизни. Скончавшихся двое.

Динамика заболеваемости не утешительная. Так, только за вчера прибавилось 47 инфицированных. При этом 12 человек - это те, кто "привез" вирус по приезде из Москвы, а 35 - зараженные контактным путем. Орловцы болеют целыми семьями, количество заражения внутри семей составляет 90%.

Что касается географии распространения COVID-19 на Орловщине, то затронуты уже многие районы. В "лидерах" по числу заболевших - город Орел, Мценск и Мценский район, Болховский и Орловский районы.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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