Коронавиурс в Орловской области, последние новости на 25 апреля: у организаций, нарушающих правила безопасности, будут отзывать разрешение на работу

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 25 апреля 2020 года.

Область приблизилась к цифре в три сотни заболевших коронавирусом. Новые инфицированные - либо приезжие из других регионов, либо заразившиеся через контакт. Люди болеют целыми семьями.

Предприятия, нарушающие санитарные правила безопасности по коронавирусу, будут закрывать. Закрыты организации-нарушители могут быть без предупреждения.

В Орловской области больше трех с половиной тысяч человек остались без работы. Если 9 числа официально было зарегистрировано 3008 безработных, то на 23 апреля уже 3613 человек.

Продолжается дезинфекция улиц. Коммунальщики обрабатывают специальными средствами проезжую часть, тротуары, парковки.

Представители орловской областной власти не болеют коронавирусом. О том, что в Правительстве нет зараженных, сообщил глава депатамента здравоохранения Иван Залогин.