Правительство Орловской области: "Система электронных пропусков может быть развернута в исключительной ситуации"

Правительство Орловской области пока что не приняло решение о развертывании в регионе системы цифровых пропусков. Власти считают, что к этой мере необходимо обратиться лишь в исключительной ситуации, но не отрицают возможность ее использования.

Как уже рассказывала своим читателям "Комсомолка", регион подал заявку в Минкомсвязи на подключение к электронной платформе по выдаче пропусков. Об этом сообщили в министерстве, отметив, что Орловщина одна из первых в России вслед за Москвой может перейти на цифровые пропуска.

Последнее слово останется за Правительством региона.

- Орловская область работает по всем сценариям возможного развития ситуации. В настоящее время программный цифровой продукт рассматривается нами как один из возможных элементов управления ситуацией в случае, если обстоятельства этого потребуют. Мы обязаны прогнозировать разные течения ситуации и пока на данный момент проинформировали Минкомсвязь о готовности, в случае необходимости, использовать сервис, - сообщили в Правительстве Орловской области.

К федеральной платформе регион подключится, чтобы не создавать собственную.