2020-04-22T23:40:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 23 апреля: ограничительные меры ужесточат

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 23 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и областиМы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и областиФото: Ольга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 23 апреля 2020 года. Так, в регионе ограничительные меры ужесточат.

Речь об этом шла на заседании регионального оперативного штаба накануне днем. Так, пользоваться общественным транспортом без защитных масок (либо респираторов) будет запрещено. То же касается магазинов, больниц. Водителей также обяжут использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. Есть и другие меры.

В Орле временно закрыли кладбища для посещений. Исключение составляют только похороны либо же участие в похоронной процессии.

Роспотребнадзор разработал для орловских предприятий рекомендации по работе во время эпидемии короновируса. Чтобы уберечь сотрудников от заражения и не допустить распространения вируса специалисты подготовили целый ряд правил и ограничений.

Предприятия Орловской области продолжают перепрофилировать производство на выпуск защитных масок. Орловская область планирует производить 300 тысяч масок в сутки и даже успела организовать производство резинок для масок, которые в России даже не производились.

Орловская область и два десятка других регионов России подала заявку в Минкомсвязи на подключение к платформе, осуществляющей выдачу цифровых пропусков. По планам, в первую очередь к системе подключат 7 регионов ЦФО: это Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Число заболевших коронавиурусом в регионе превысило 200 человек.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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