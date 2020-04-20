Коронавирус в Орле, последние новости на 20 апреля: под наблюдением больше двух тысяч человек

В Орловской области под наблюдением по коронавирусу находится больше двух тысяч человек. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 19 апреля 2020 года.

Статистику озвучил губернатор Андрей Клычков накануне вечером в прямом эфире. Всего диагноз COVID-19 подтвердился у 132 орловцев. 1 человек скончался, 10 выздоровели. В инфекционных больницах на медицинском карантине находится 69 человек. 1461 сняты с наблюдения, а находится под ним 2110 орловцев.

Также в своем эфире глава региона рассказал, что в области регулярно тестируют врачей и работников других профессий, вынужденных постоянно контактировать с людьми, на коронавирусную инфекцию. Напомним, глава облздрава Иван Залог в конце минувшей недели сообщил, что среди медиков уже есть заболевшие.

Режим самоизоляции продолжается. Более того, Андрей Клычков отметил, что он может быть ужесточен: многие граждане относятся несерьезно к тому, что нужно пересидеть сложный период дома. Кто-то нарушает режим даже по приезду из-за рубежа: таких штрафуют. Приезжающих из других регионов проверяют на въездах в область. Кстати, большее число заболевших - именно "привозные" случаи. Хотя активизировался и контактный способ передачи инфекции.

Мы следим за ситуацией.