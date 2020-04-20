2020-04-19T20:36:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 20 апреля: под наблюдением больше двух тысяч человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 19 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Более двух тысяч орловцев находится под наблюдением в связи с угрозой коронавирусаБолее двух тысяч орловцев находится под наблюдением в связи с угрозой коронавирусаФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орловской области под наблюдением по коронавирусу находится больше двух тысяч человек. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 19 апреля 2020 года.

Статистику озвучил губернатор Андрей Клычков накануне вечером в прямом эфире. Всего диагноз COVID-19 подтвердился у 132 орловцев. 1 человек скончался, 10 выздоровели. В инфекционных больницах на медицинском карантине находится 69 человек. 1461 сняты с наблюдения, а находится под ним 2110 орловцев.

Также в своем эфире глава региона рассказал, что в области регулярно тестируют врачей и работников других профессий, вынужденных постоянно контактировать с людьми, на коронавирусную инфекцию. Напомним, глава облздрава Иван Залог в конце минувшей недели сообщил, что среди медиков уже есть заболевшие.

Режим самоизоляции продолжается. Более того, Андрей Клычков отметил, что он может быть ужесточен: многие граждане относятся несерьезно к тому, что нужно пересидеть сложный период дома. Кто-то нарушает режим даже по приезду из-за рубежа: таких штрафуют. Приезжающих из других регионов проверяют на въездах в область. Кстати, большее число заболевших - именно "привозные" случаи. Хотя активизировался и контактный способ передачи инфекции.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова: Я дико переживаю, моя дочь добровольно пошла медсестрой в реанимацию к больным коронавирусом
Наш военкор Дарья Асламова рассказывает, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
"Вставайте с диванов, сдавайте плазму!": супруги из Москвы, переболевшие коронавирусом, рассказали о мизерном количестве доноров
Медики призывают переболевших москвичей становиться донорами, а пациенты с COVID-19 рассказывают о положительном эффекте переливания после первой же процедуры
Новости 24
Новая неделя апрельским теплом орловцев не побалует
С праздником Пасхи православных орловцев поздравил глава региона
Коронавирус в Орле: география распространения заболевания на 19 апреля
Ещё 13 случаев коронавируса подтвердилось в Орловской области 19 апреля
Оставаться дома орловцев призывают спецмашины с громкоговорителями
В Орловской области подтвердилось ещё 34 случая заражения коронавирусом
Больше половины больных коронавирусом орловцев лечится дома
Орловские ТТП и "Спецавтобаза" ищут работников
У мемориала «Убитая деревня» в Орловской области высадили 37 яблонь
На Пасху в Орловской области будет дождь
17 апреля: каких районах Орловской области есть зараженные коронавирусом
17 апреля: в каких районах Орловской области есть зараженные коронавирусом
В больнице Орла скончался пациент с коронавирусом
Больничный на время самоизоляции в Орле: работникам старше 65 лет оформят еще один
Приехал в гости и избил хозяина: в Орле застолье закончилось побоями
Новые случаи заражения коронавирусом в Орле и области: на 17 апреля еще 12 заболевших
Митрополит Тихон попросил орловцев не ходить в храм на Пасху, а помолиться дома