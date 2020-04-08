2020-04-07T20:57:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 8 апреля: в аптеки поступят маски местного производства

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 8 апреля 2020 года
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В регионе продолжается борьба с коронавирусной инфекцией и последствиям ее распространения по миру. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 8 апреля 2020 года.

В регионе в общей сложности зафиксировано 12 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Пять их них подтвердились только вчера: люди "привезли" болезнь из Москвы. Но есть и хорошие новости: троих уже выписали. Это те пациенты, которые заразились первыми - люди, прилетевшие из Праги и Германии в марте.

Профилактические мероприятия продолжаются. В регионе действует режим самоизоляции: выходить из дома можно только по особым поводам. Орловцам, старше 60-ти и вовсе нельзя покидать жилище, то же касается и людей с хроническими заболеваниями. А за нарушение домашнего карантина для тех, кто приехал из других стран или регионов и, в теории, мог завести коронавирус в Орле, действуют специальные меры.

Накануне в традиционном прямом эфире губернатор Андрей Клычков отметил, что орловцы расслабились. И действительно: на улицах множество людей, масок большинство из них не носит. Возможно отчасти этому поспособствовало открытие ряда организаций, которые с 6 апреля вернулись к деятельности. Заявки в Департамент экономического развития продолжают поступать, за сутки их было более трех тысяч. Предприниматели уведомляют о начале деятельности и просят разрешения на запуск своих организаций.

Набирает обороты производство медицинских масок. Предприятия региона начали переформатировать под выпуск новой продукции. В аптеки в скором времени должны поступить десятки тысяч защитных средств. По словам Андрея Клычкова практически по себестоимости: чуть более 30 рублей.

Кстати, губернатор поблагодарил жителей региона за их неравнодушие: многие помогают на добровольных началах. Кто-то готовит бесплатные обеды для медиков, кто-то готов отвозить их на смену. Все, кто хочет и может так или иначе помочь в непростые времена, могут тоже проявить участие: дайте о себе знать по адресу volonters@adm.orel.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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