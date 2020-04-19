Число заболевших коронавирусом в Орле на 19 апреля составило 119 человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией за все время ее распространения в Орловской области на 19 апреля составило 119 человек. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 19 апреля 2020 года.

За сотню количество подтвержденных диагнозов перевалило накануне. Все новые зараженные - либо приезжие, либо же заразились контактным путем. Есть целые семьи, подхватившие COVID-19. В ифекционных отделениях больниц находится 66 человек, как сообщил накануне вечером в ходе прямого эфира губернатор Андрей Клычков. При этом ожидаются результаты тестов на коронавирус еще по трем десяткам человек.

Десять орловцев выздоровел (9 жителей Орла, 1 - Мценска). Многие проходят лечение дома: у них болезнь протекает в легкой форме.