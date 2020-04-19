Коронавирус в Орле, последние новости на 19 апреля: орловцев штрафуют за нарушение самоизоляции

Число заболевших коронавирусом в Орловской области превысило сто человек. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 19 апреля 2020 года.

Жителей региона начали наказывать рублем за нарушение режима самоизоляции. Так, вернувшийся из Мексики горожанин налетел на штраф в 15 тысяч, за то что не соблюдал двухнедельный домашний режим. Этот путешественник не единственный, нарушивший изоляцию. Еще двоих орловцев суд привлек к ответственности по два раза. Каждый штраф составил 500 рублей.

- Данные граждане должны были выполнить требования по изоляции в домашних условиях, связи с тем, что вернулись на территорию Российской Федерации из Республики Армении, - сообщает пресс-служба Советского районного суда г. Орла.

В регионе начали циркулировать автомобили с громкоговорителями, которые просят орловцев остаться дома. А всем, кто нарушил режим, придется объясняться с полицейскими.

Что касается распространения болезни, то всего в область 119 случаев заболевания, 10 выздоровевших.