Число заболевших коронавирусом в Орле на 18 апреля составило 85 человек. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 18 апреля 2020 года.

Динамика заболеваемости невеселая. Новые заболевшие - те, кто приехал из других регионов либо подхватил коронавирус от приезжих. Есть целые семьи, заразившиеся новой хворью. Есть среди подхвативших инфекцию и врачи, о чем сообщил накануне глава департамента здравоохранения Иван Залогин.

Один пациент скончался в больнице. У 68-летнего мужчины были и другие заболевания, точную причину смерти установит экспертиза. Но факт остается фактом: коронавирус имел место быть.

Девять человек выписаны из медицинских учреждений. Более половины больных проходят лечение дома: у них болезнь протекает в легкой форме. 61 человек находится в инфекционных отделениях больниц под наблюдением, на самоизоляции дома 2030 орловцев (те, кто вернулся из-за рубежа или других регионов).