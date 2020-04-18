Коронавирус в Орле, последние новости на 18 апреля: среди врачей есть заболевшие

Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 18 апреля 2020 года.

В общей сложности диагноз за все время распространения болезни на Орловщине подтвердился у 83 человек. 7 выздоровели и выписаны из больниц, один пациент с коронавирусом скончался. Экспертиза установит точную причину кончины 68-летнего мужчины.

Глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга сообщил, что среди врачей региона есть зараженные COVID-19. Также чиновник рассказал, что более половины всех зараженных орловцев находятся дома, а не в больницах. Все дело в том, что течение болезни легкое, в некоторых случаях бессимптомное.

Что касается путей заражения, то сейчас активен контактный способ передачи болезни. Часть новых заразившихся "привозит" инфекцию с собой из других регионов (в особенности речь идет о Москве и области), часть же заразились от других. Есть случаи заболевания целых семей. Что касается географии распространения, то коронавирус подтвержден у жителей нескольких районов области.

И это особенно тревожно. Власти еще раз призывают орловцев следовать всем правилам безопасности и оставаться дома. А в преддверии Пасхи митрополит Орловский и Болховский Тихон обратился с такой просьбой к православным верующим: он попросил жителей области не ходить в храмы, а помолиться и отпраздновать Христово Воскресенье дома.

"КП" следит за развитием ситуации.