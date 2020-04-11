2020-04-11T01:10:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орле на 11 апреля составило 24 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 11 апреля 2020 года
Наталья Меркулова
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Число заболевших коронавирусом в Орле на 11 апреля составило 24 человекаЧисло заболевших коронавирусом в Орле на 11 апреля составило 24 человекаФото: Архив "КП"
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В Орловской области диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 24 человек, из них трое уже выздоровели и находятся дома. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 11 апреля 2020 года.

Накануне федеральный оперативный штаб подтвердил еще 7 случаев заражения. Это четыре человека вернувшиеся из Москва, двое приехали из Белоруссии и еще одна девушка заразилась коронавирусом после общения с заболевшим.

- Состояние тех, кто находится в больницах с подтвержденным диагнозом – удовлетворительное. Есть опасение за одного из пациентов старшего возраста. Но пока ситуация стабильная, никаких кризисных изменений нет. Никто на данный момент не подключен к ЭВЛ и, дай бог, этого не понадобится, - рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

На карантине в инфекционных отделениях больниц (Боткина, Кромская ЦРБ, Мценская ЦРБ, НКМЦ им. круглой) находится 22 человек. Изолированных дома 780, за сутки эта цифра уменьшилась на 31 человек. Те, кто вернулся из-за рубежа и пробыл дома положенные 14 дней, уже начали возвращаться к обычной жизни, в том числе возвращаться на работу.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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