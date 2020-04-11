2020-04-11T00:53:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 11 апреля: в регионе отменяют движение поездов через Москву

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 11 апреля 2020 года
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орле, последние новости на 11 апреля: в регионе отменяют движение поездов через МосквуКоронавирус в Орле, последние новости на 11 апреля: в регионе отменяют движение поездов через МосквуФото: Архив "КП"
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В Орловской области усиливаются меры профилактики завоза коронавируса и останавливается движение поездов через Москву. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 11 апреля 2020 года.

В прямом эфире накануне вечером губернатор Андрей Клычков озвучил статистику по Орлу и области. На Орловщине подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией 24.

- Все заболевшие – это люди, приехавшие из других регионов. Федеральным центром принято решение по ограничению въезда на территорию области. Я прошу, вместо того, чтобы критиковать власть за появление пробок, понять, мы не можем иначе. Проверка требует времени. Это крайне важно. Только за 10 апреля в области на контроль поставлено одна тысяча человек. Это обязательная вынужденная мера, - отметил Андрей Клычков.

На въезде в Орловскую область в Болховском, Мценском, Ливенском, Троснянском и Хотынецком районах продолжат работать пять круглосуточных учетно-заградительных постов с передвижными ФАПами. Дополнительные дежурства организованы на автовокзале города Орла.

С 15 апреля отменяют поезда №721 «Москва-Курс» (Ласточка), №745 и 746 «Москва-Белгород» (Ласточка) и «Орел-Москва» (Ласточка). Последний прекратит движение с понедельника по четверг, кроме 30 апреля, 4,5 и 11 мая.

Также с 17 апреля отменят поезд №715 и 716 «Москва-Курск» по пятницам, субботам и воскресеньем, кроме 30 апреля, 4,5 и 11 мая.

Такое положение на железнодорожном транспорте будет действовать до ввода нового графика. Те, кто купил билеты на этот период, смогут вернуть полную их стоимость или заменить поездку на другую дату.

Одновременно с ограничительными мерами по въезду в область, власти Орловской области ведут работу по увеличению коечного фонда (вскоре начнет действовать спецкорпус в больнице Семашко) и дезинфекции общественных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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