2020-04-04T20:37:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 5 апреля: посты на въезде в регион усилят

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 5 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 5 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 5 апреля 2020 годаФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области продолжается ряд профилактических мероприятий, направленных на борьбу и предотвращение коронавирусной инфекции. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 5 апреля 2020 года.

Число заразившихся коронавирусной инфекцию орловцев составляет 6 человек. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле на 5 апреля 2020 года. Утром накануне, 4 апреля, оперативный штаб сообщил о еще трех подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Вирус был завезен из Московской области. Заразившиеся изолированы.

Между тем, часть предприятий с понедельника 6 апреля возвращается к работе. Кто именно снова приступит к своим трудовым обязанностям и какие организации откроются, рассказал губернатор Андрей Клычков.

Также в Орловской области ужесточат процедуру прохождения санитарных постов на въезде в регион. Кстати, теперь посты есть не только на основных магистралях, ведущих в область из Калуги, Москвы, Брянска, Липецка, Курска, но и на железнодорожном и автовокзалах.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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