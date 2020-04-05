Число заболевших коронавирусом в Орле на 5 апреля составило 6 человек

Число заразившихся коронавирусной инфекцию орловцев составляет уже 6 человек. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле на 5 апреля 2020 года.

Утром накануне, 4 апреля, оперативный штаб сообщил о еще трех подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Все они "привезли" вирус из другого региона. Заразившиеся изолированы. Те, кто проходит лечение уже давно, чувствуют себя удовлетворительно, особое медицинское вмешательство им не нужно и, вероятно, скоро они будут выписаны.

На медицинском наблюдении находится чуть порядка 800 человек. 795 из них дома, часть людей в больницах. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, среди госпитализированных есть те, у кого все симптомы коронавируса. Анализы взяты, пробы отправлены в лабораторию, которая либо подтвердит, либо опровергнет диагноз.

С наблюдения снято более 700 человек.