Коронавирус в Орле, последние новости на 16 апреля: жителей региона призывают отпраздновать Пасху дома

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 16 апреля 2020 года.

Прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе высокий. Об этом накануне на заседании оперштаба сообщил глава орловского Роспотрбенадзора Александр Румянцев. Несмотря на то, что за минувшие сутки новых случаев заболевания не выявлено, а 7 человек уже выздоровели, динамика не веселая.

В связи со складывающейся ситуацией областные власти и духовенство просят орловцев отпраздновать приближающуюся Пасху дома. Храмы не будут закрыты, но лучше поберечь себя и помолиться в своем жилище.

В региональном правительстве обсуждают меры поддержки предпринимателей, которые пострадали от пандемии. Так, принято решение освободить предпринимателей от региональных налогов за 2 квартал 2020 года.

Между тем, бизнес терпит потери и несет убытки. Далеко не всем организациям профильный департамент дает разрешение на работу. Так, остаются закрытыми киоски, торгующие печатной прессой.

Напротив нажиться на коронавирусе пытаются мошенники. Активизировались псевдоволонтеры, которые выманивают деньги у пожилых людей за доставку продуктовых наборов.

Ограничительные меры местная власть ослаблять не планирует. Оставайтесь дома, а мы будем следить за ситуацией.