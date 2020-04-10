2020-04-09T20:54:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орле на 10 апреля составило 17 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 10 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 17 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 10 апреля 2020 года.

Накануне к 12 зараженным ранее орловцам добавились сразу пятеро. Напомним, что трое уже выписаны.

На карантине в инфекционных отделениях больниц (Боткина, Кромская ЦРБ, Мценская ЦРБ, НКМЦ им. круглой) находится 18 человек. Изолированных дома 811, за сутки эта цифра уменьшилась на 80 человек. Те, кто вернулся из-за рубежа и пробыл дома положенные 14 дней, уже начали возвращаться к обычной жизни, в том числе возвращаться на работу.

Что касается локаций, то практически все случаи подтверждены в городе Орле. По словам главы региона Андрей Клычкова, есть один сомнительный случай во Мценске, правда пока не подтвержденный: ожидаются результаты теста.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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