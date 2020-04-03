2020-04-03T20:07:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области вводится обязательная самоизоляция до 30 апреля

Режим самоизоляции обязует соблюдать дистанцию не менее метра, а для выхода из дома понадобится уважительная причина
Ольга СУПОНЕВА
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Андрей Клычков рассказал об ужесточении мер самоизоляцииАндрей Клычков рассказал об ужесточении мер самоизоляцииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области ужесточены правила самоизоляции для жителей региона до 30 апреля. Теперь для того, чтобы выйти из дома понадобится уважительная причина, а также придется соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра.

О новых профилактических мерах рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира. Он отметил, что подписан указ, который регламентирует соблюдения профилактических мер всеми жителями области на всей ее территории.

С сегодняшнего дня, 3 апреля, на территории региона будет действовать особый порядок передвижения. Орловцев обязуют не покидать места проживания. Выйти из дома можно только для того, чтобы добраться на работу и вернуться оттуда (в случае, если сфера деятельности не попала под всероссийские выходные и продолжает функционировать). Также уважительными причинами считается получение неотложной помощи, выход в ближайший магазин за продуктами, выгул домашних животных, выброс мусора. При этом Андрей Евгеньевич отметил, что жестких территориальных рамок не устанавливается: то есть никто не будет отмерять, не гуляете ли вы с собакой дальше чем в ста метрах от дома.

Для граждан старше 60 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями вводится обязательный режим самоизоляции. Однако покидать жилище можно в случае жизненной потребности: например, если некому доставить продукты или лекарства.

Следующим ужесточением профилактических мер по недопущению распространения коронавируса стала обязательная изоляция для всех орловцев, кто вернулся в регион из других субъектов РФ. Соблюдать ее будет нужно в течение двух недель.

- Сейчас для нас самая большая угроза - это именно граждане, пребывающие из других регионов, где выявлено гораздо больше случаев заражения коронавирусом, - отметил губернатор.

И еще одна мера - это самоизоляция тех людей, кто вернулся из-за рубежа. Также в течение двух недель орловцам придется пересидеть на карантине дома. Кроме того, путешественники должны сообщить о своем прибытии в Департамент здравоохранения или Роспотребнадзор.

Для нарушителей на законодательном уровне предусмотрена не только административная и уголовная ответственность.

- Это не прихоть, а мера, которая даст возможность снять ограничения работы отдельных сфер и видов деятельности, - сообщил Андрей Клычков.

Так, с понедельника вступит в силу другой не менее важный документ, согласно которому немалое количество предприятий и организаций вернется к работе. В их числе, например строительная отрасль и сфера услуг. Мы расскажем об этом подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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