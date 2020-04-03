2020-04-03T10:06:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орле на 3 апреля составило 3 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 3 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Число подхвативших коронавирусную инфекцию в Орле и области по-прежнему составляет три человека. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орлена 3 апреля 2020 года.

Заразившиеся новым вирусом находятся изолированным в инфекционном отделении больницы им. Боткина. Это семья, подхватившая болезнь в путешествии в Чехию и мужчина 50 лет, который летел в Орел из Бельгии через Германию. Все они чувствуют себя удовлетворительно. По словам губернатора Андрея Клычкова, особого лечения заболевшим орловцам не нужно, к системам жизнеобеспечения подключать пациентов нет необходимости. Медики делают все возможное, чтобы быстрее настало выздоровление.

711 человек находятся в самоизолированных условиях дома, 16 в инфекционном отделении больницы им. Боткина, двое в Кромской ЦРБ, один ребенок в НКМЦ им. Круглой. За неделю в Орловской области никто не заразился. Андрей Клычков поблагодарил жителей за сознательность и отметил, что принятые меры работают.

Еще у четверых человек есть подозрения на коронавирус, все симптомы. Они госпитализированы, анализы проведены, осталось дождаться результатов. "КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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