2020-04-02T09:17:38+03:00
Общество

Более миллиона пользователей выбрали Wink в Центральном федеральном округе

В период самоизоляции в России отмечается повышенный спрос на интерактивное телевидение и развлекательный видеосервис Wink от «Ростелекома»
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Только в Центральном федеральном округе в марте 2020 года к Wink подключилось 26 тысяч новых абонентов, что на восемь процентов выше февральских показателей. Общее количество пользователей превысило 1,2 млн человек.

За прошедшие две недели количество скачанных мобильных приложений сервиса Wink возросло в несколько раз. Около 75 % абонентов смотрят Wink на планшетах, смартфонах, компьютерах и Smart TV, 25 % — с помощью ТВ-приставок.

Большой популярностью у зрителей пользуются фильмы: «Вторжение», «Джокер», «Заражение», «Зеленая миля». Повышенный интерес также вызвали картины в переводе Гоблина: «Черная дыра», «Лицо со шрамом», «Пол: Секретный материальчик», «Гангстер», «Джонни Д.» и «Блэйд».

«В условиях самоизоляции важно найти себе интересные занятия, может быть самореализоваться в сферах, которые в привычной жизни не связаны напрямую с выбранной профессией. Обычно на это не хватало времени, а сейчас такой шанс есть. Те, кто подключился к видеосервису Wink, могут не сомневаться в способности этого отечественного продукта работать стабильно даже в период серьезных нагрузок на сети, в том числе и в Москве. С Wink у клиентов появится прекрасный выбор фильмов, сериалов, театральных постановок, спортивных трансляций, а большая коллекция образовательного контента будет полезна всем учащимся», — отметил вице-президент — директор макрорегиона «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким.

«Ростелеком» — одна из первых компаний, которая открыла бесплатный доступ к большей части своего контента для пользователей, которые вынуждены находиться дома. Среди доступных к просмотру фильмов — популярные российские новинки «Притяжение», «Лед-2», «Спутник», «Лето», «Лови момент», а также классика мирового кинематографа.

Wink — это цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций).

Для абонентов компания предлагает тарифный план «Трансформер», с помощью которого можно самостоятельно собрать необходимую подписку и выбрать идеальный контент для себя и своей семьи. Пользователи могут ставить на паузу программы и выбирать передачи из архива, которые уже прошли в прямом эфире. Фильмы и сериалы можно смотреть без рекламы. Сервис рассчитан на одновременное использование на пяти устройствах.

Подробнее ознакомиться с видеосервисом Wink можно на сайте wink.rt.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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