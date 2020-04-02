2020-04-02T09:13:34+03:00
Общество

«Ростелеком» в Орловской области призывает остаться дома

До 5 апреля 2020 года центры продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома» перешли на особый режим работы
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Личное обслуживание приостановлено. Физические лица могут обратиться на горячую линию по телефону 8-800-450-0-150. Номер для юридических лиц: 8-800-200-3000. Всеми сервисами компании можно пользоваться и управлять удаленно через Личный кабинет.

Технические специалисты «Ростелекома» работают в режиме повышенной готовности, круглосуточно ведут мониторинг инфраструктуры, обеспечивая работоспособность сети. Сотрудники, осуществляющие подключения абонентов, а также плановые и ремонтные работы, находятся в зоне отдельного внимания компании. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты, используют средства дополнительной дезинфекции.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«В этот сложный период карантина и вынужденной самоизоляции “Ростелеком” берет на себя решение всех технических задач для обеспечения жителей региона надежной связью. При работе с клиентами наши специалисты соблюдают необходимые меры предосторожности. Рекомендую отдать предпочтение дистанционным сервисам и без крайней необходимости не покидать жилище. Тем более, что у “Ростелекома” есть предложения для досуга и работы из дома».

Провайдер открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей на платформе Wink. Для физических лиц «Ростелеком» повышает максимальную скорость передачи данных там, где это технически возможно, без увеличения абонентской платы, вводит безлимитное общение внутри сети — при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия.

Каждому корпоративному клиенту цифровой провайдер бесплатно добавляет 100 минут и 10 Гб мобильного интернета к его текущему пакету услуг, чтобы всегда оставаться на связи со своими партнерами и клиентами и иметь возможность удаленно решить любые возникающие вопросы.

Кроме того, «Ростелеком» обеспечил возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии, а также не будет блокировать услуги фиксированной связи до 30 апреля всем клиентам, даже если счет не будет оплачен вовремя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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