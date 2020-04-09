Коронавирус в Орле, последние новости на 9 апреля: больницы готовы принять новых заболевших

В регионе продолжается борьба с коронавирусной инфекцией и последствиям ее распространения по миру. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 9 апреля 2020 года.

За помощью и консультацией во время режима самоизоляции обратились уже полторы тысячи человек. Орловцы звонят на телефон горячей линии для получения информации по самым разным вопросам. Одними из самых важных остаются обращения пожилых людей старше 60 лет. Соцработники и волонтеры продолжают доставлять продукты и лекарства.

На въезде в Орловскую область продолжают работать круглосуточные учетно-заградительные посты. Медики и полицейские проверяют всех, кто возвращаются на личном транспорте с территории других регионов.

Сейчас пять постов с передвижными ФАПами работают в Болховском, Мценском, Ливенском, Троснянском и Хотынецком районах. На каждом из них посменно находится по 4 сотрудника полиции. Дополнительные дежурства организованы на автовокзале города Орла.

На вокзалах железной дороги проходит дезинфекция в рамках борьбы с распространением коронавируса. Встречающих и провожающих просят воздержаться от посещения станций железной дороги.

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Орловской области продолжают увеличивать количество коек в стационарных медицинских учреждениях.

По данным, которые озвучил руководитель Департамента здравоохранения Иван Залогин во время прямого эфира с губернатром, сейчас для больных с диагнозом «коронавирус» предусмотрено 128 коечных мест (по данным на 3 апреля) и 159 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Происходят изменения в культурной жизни. Так, В этом году в Орловской области не состоятся два больших театральных фестиваля. "Крылья Победы" и "Ludi" - 2020 отменили из-за коронавируса.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 12 человек. Трое вылечились, 9 в больницах. Мы следим за ситуацией.